"Челси" - "Ман Юнайтед": где и когда смотреть матч АПЛ

Английские гранды провалили сезон

В четверг, 4 апреля, лондонский "Челси" в рамках центрального поединка 31-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 примет "Манчестер Юнайтед". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Ман Юнайтед".

В прямом эфире в Украине игру Синих против Красных Дьяволов покажет медиаплатформа setantasports.com, а также телеканал Setanta Sports. Об этом сообщает официальный транслятор встречи.

Матч "Челси" — "Ман Юнайтед" пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", начало игры — в 22:15 по киевскому времени. Оба клуба провалили сезон на внутренней арене, остается не так много игр, чтобы исправить ситуацию. Манкунианцы все еще пытаются зацепиться за топ-4, а Пенсионеры — за топ-10.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик в марте забил гол в АПЛ, а также отлично смотрелся в прошлой игре Синих против "Бернли" (2:2), а потому он может вновь попасть в стартовый состав команды.

Ранее сообщалось, что лондонцы упустили трофей, проиграв в финале Кубка лиги "Ливерпулю". В этой игре Михаил неудачно вышел на замену.