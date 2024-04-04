"Челсі" — "Ман Юнайтед": онлайн-трансляція матчу АПЛ

Велика гра пройде у Лондоні

У четвер, 4 квітня, лондонський "Челсі" у рамках центрального поєдинку 31-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 прийме "Манчестер Юнайтед". До речі, за Синіх навесні успішно виступає вінгер збірної України Михайло Мудрик.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Ман Юнайтед". Зустріч відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", початок поєдинку — о 22:15 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу АПЛ "Челсі" — "Ман Юнайтед" — початок о 22:15 (оновлюється)

Команди підходять до гри як невдахи сезону, бо ні МЮ, ні "Челсі" і близько не виконали поставлені завдання. Червоні дияволи все ще можуть пробитися до Ліги чемпіонів, а Пенсіонери про це лише мріють. Проте дербі Лондона та Манчестера вже стало класичним для ліги, цей поєдинок є обов’язковим для перегляду для всіх любителів англійського футболу.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Челсі" — "Ман Юнайтед" у прямому ефірі в Україні. Крім того, у нас на сайті доступні котирування букмекерів на це протистояння.