"Челсі" — "Ман Юнайтед": букмекери дали несподіваний прогноз

Фахівці віддають перевагу господарям, попри ситуацію в турнірній таблиці

У четвер, 4 квітня, "Челсі" та МЮ зустрінуться у Лондоні в рамках центрального поєдинку 31-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Ман Юнайтед".

На думку букмекерів, господарі є незначними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Пенсіонерів фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,95-2,06. Водночас тріумф Червоних дияволів менш ймовірний — коефіцієнт 3,20-3,45. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги господарів у 47%, а гостей – у 29%.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії "Челсі" — "Ман Юнайтед"

Favbet: (перемога "Челсі" 2,06 — нічия 4,00 — перемога "Ман Юнайтед" 3,45)

William Hill: (1,95 — 4,20 — 3,20)

Bwin: (2,00 — 4,00 — 3,25)

Матч "Челсі" — "Ман Юнайтед" пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де слідкувати за грою в режимі онлайн.

Нагадаємо, у центральному поєдинку 30-го туру АПЛ "Ман Сіті" та "Арсенал" зіграли внічию, чим скористався "Ліверпуль".