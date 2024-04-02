Усик — Ф’юрі: букмекери вперше змінили свій прогноз на бій

Фаворитом майбутнього поєдинку став український чемпіон

Букмекери змінили котирування на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між українцем Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі з Великобританії. Усик став фаворитом бою.

Вперше з часу офіційного оголошення про майбутнє протистояння ставки на перемогу Усика приймаються з коефіцієнтом 1.9, тоді як на тріумф Ф’юрі 1.95, повідомляє Favbet. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 17.00.

Раніше букмекери пропонували на перемогу Усика зробити ставку з коефіцієнтом 2,20. У той же час успіх Ф’юрі оцінювався коефіцієнтом 1,88 (53%), а нічия вважалася також малоймовірною, як і зараз — 17.00.

Бій між Усиком та Ф’юрі відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 18 травня. На кону стоятимуть усі найпрестижніші титули у професійному боксі — WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring, що належать Усику, а також титул чемпіона WBC, що належить Фьюрі.

Раніше повідомлялося, що довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком й Тайсоном Ф’юрі може не відбутися. Принаймні так вважають у команді українського боксера.