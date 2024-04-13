"Барселона" — ПСЖ: де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал турніру

У вівторок, 16 квітня, каталонці в рамках другого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зіграють проти парижан. Перша гра завершилася гостьовою перемогою Синьо-гранатових з рахунком 3:2. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — ПСЖ.

У прямому ефірі в Україні класичне європейське дербі покаже медіаплатформа Megogo та Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Другий матч між "Барселоною" та ПСЖ відбудеться у Барселоні на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс". Переможець протистояння вийде у півфінал турніру, де зіграє з переможцем "дуелі" "Боруссії" Д та "Атлетіко" (зіграють у паралельній зустрічі).

Каталонці блискуче провели виїзну зустріч, повністю "вимкнувши" Кіліана Мбаппе з гри. Без свого лідера парижанам було дуже важко в атаці, проте різниця в один гол все ще залишає непогані шанси для ПСЖ у матчі-відповіді.

Відеоогляд першого матчу ПСЖ — "Барселона"

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів ПСЖ вибив іспанський "Реал Сосьєдад", а "Барселона" обіграла італійський "Наполі".