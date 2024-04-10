"Барселона" принизила ПСЖ у Парижі (відео)

Володар путівки у півфінал ЛЧ визначиться у зустрічі-відповіді

У середу, 10 квітня, ПСЖ у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 приймав "Барселону". Гра-відповідь між командами пройде найближчого вівторка, 16 квітня.

Зустріч, що проходила у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс", завершилася з рахунком 3:2 на користь "Барселони". Про це повідомляє "Телеграф".

Команди провели перший тайм на рівних, проте успіх був на стороні гостей. На 37-й хвилині Рафінья після помилки Джанлуїджі Доннарумми відкрив рахунок у грі.

На початку другого тайму парижани перевернули все з ніг на голову. До 51-ї хвилини ПСЖ вийшов уперед після ударів Усмана Дембеле та Вітіньї. На це гості відповіли голом Рафіньї, який оформив дубль після феноменальної передачі Педрі. Точку в матчі поставив Андреас Крістенсен, який забив переможний гол головою після подачі з кутового.

ПСЖ – "Барселона" – 2:3

Голи: Дембеле (48), Вітінья (51) – Рафінья (37, 62), Крістенсен (77)

Попередження: Вітінья (65) – Серхі Роберто (34), Кубарсі (82)

ПСЖ: Доннарумма, Нуну Мендеш, Бералдо, Ернандес, Маркіньос, Руїс (Гонсалу Рамуш, 85), Вітінья, Лі Кан Ін (Заїр-Емері, 61), Мбаппе, Асенсіо (Баркола, 46), Дембеле

"Барселона": тер Стеген, Канселу, Кубарсі, Араухо, Кунде, Гюндоган (Фермін, 85), Ф. де Йонг (Крістенсен, 76), Серхі Роберто (Педрі, 61), Рафінья (Ферран Торрес, 76), Левандовскі, Ямаль (Фелікс, 61)

Статистика матчу ПСЖ - Барселона

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

Додамо, що за підсумками останнього жеребкування переможець "дуелі" парижан та каталонців у півфіналі ЛЧ зіграє проти переможця 2-матчевого протистояння "Боруссії" Д та "Атлетіко".

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів ПСЖ переграв іспанський "Реал Сосьєдад", а "Барселона" зламала опір італійського "Наполі".