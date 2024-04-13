"Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал турнира

Во вторник, 16 апреля, каталонцы в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сыграют против парижан. Первая игра завершилась гостевой победой Сине-гранатовых со счетом 3:2. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — ПСЖ.

В прямом эфире в Украине классическое европейское дерби покажет медиа-платформа Megogo, а также Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Второй матч между "Барселоной" и ПСЖ состоится в Барселоне на стадионе "Олимпик Льюис Компанис". Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет с победителем "дуэли" "Боруссии" Д и "Атлетико".

Каталонцы блестяще провели выездную встречу, полностью "выключив" Килиана Мбаппе из игры. Без своего лидера парижанам было очень тяжело в атаке, однако разница в один гол все еще оставляет неплохие шансы для ПСЖ в ответном матче.

Видеообзор первого матча ПСЖ - "Барселона"

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ выбил испанский "Реал Сосьедад", а "Барселона" обыграла итальянский "Наполи".