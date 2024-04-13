Футбольний тренер засвітив на матчі Ліги чемпіонів унікальний годинник: вартість вас здивує

Наставник приміряє цей екземпляр лише в особливих випадках

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола надів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 з "Реалом" годинник Richard Mille 27-01. Усього було виготовлено 50 екземплярів цієї моделі.

Про це повідомляє Marca. Ця модель була створена на честь видатного іспанського тенісиста Рафаеля Надаля.

Richard Mille 27-01 — найлегший годинник світу, вага якого складає всього 18,83 грама разом з ремінцем, причому ремінець є їх найважчою частиною. Додамо, що їхня орієнтовна ціна складає 1,3 млн євро (близько 55 млн грн).

Гвардіола, схоже, одягає цей годинник тільки в особливих випадках. Гра проти мадридського "Реала", очевидно, була саме такою подією. Зазначимо, що перший поєдинок між командами завершився з рахунком 3:3. Гра-відповідь відбудеться в середу, 17 березня.

Огляд годинника Richard Mille 27-01

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів Вершкові не без проблем здолали німецький РБ "Лейпциг", а ось Городяни з легкістю пройшли данський "Копенгаген". Додамо, що переможець "дуелі" у півфіналі головного єврокубка зустрінеться з переможцем 2-матчевого протистояння "Арсеналу" та "Баварії".