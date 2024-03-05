Мбаппе нестримний: ПСЖ вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)

Гра завершилася з рахунком 2:1

У Сан-Себастьяні (Іспанія) завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому іспанський "Реал Сосьєдад" приймав французький ПСЖ. Перша гра у Парижі завершилася впевненою перемогою ПСЖ із рахунком 2:0.

І у грі-відповіді парижани впевнено заволоділи перевагою з самого початку матчу. У підсумку ПСЖ виграв з рахунком 2:1, повідомляє "Телеграф".

Гості почали комбінувати біля воріт іспанської команди з перших же хвилин матчу-відповіді. І гол у виконанні ПСЖ здавався лише справою часу. І справді, на 15-й хвилині Кіліан Мбаппе чудовим ударом вразив дальній кут воріт суперника.

Перший гол Мбаппе

Щобільше, у цьому епізоді порвалася сітка воріт і у грі настала вимушена пауза. В іншому, у першому таймі нічого примітного не було. А єдиний небезпечний момент у виконанні "Реал Сосьєдада" завершився небезпечним ударом Таке, але м’яч пролетів поряд зі штангою воріт Доннаруми.

У другому таймі гості продовжували атакувати та на 56-й хвилині Мбаппе оформив дубль та остаточно вирішив питання щодо переможця за сумою двох матчів. Кіліану вдався прохід уздовж брівки поля і вихід віч-на-віч із воротарем.

Другий гол Мбаппе

Лише після цього гравці "Реал Сосьєдада" "прокинулися" і створили низку небезпечних моментів. А останній гол у цьому протистоянні на 89-й хвилині забив Маріно — 1:2.

Гол "Реал Сосьєдада"

Матч завершився впевненою перемогою гостей у грі та перемогою ПСЖ за сумою двох матчів – 1:4. У паралельному матчі німецька "Баварія" розгромила італійський "Лаціо" — 3:0.