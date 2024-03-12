"Барселона" крокує у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу з "Наполі"

Каталонський гранд пробився у вісімку найкращих команд Європи

У вівторок, 12 березня, іспанська "Барселона" приймала італійський "Наполі" в рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій зустрічі каталонський суперклуб та неаполітанці переможця не виявили (1:1).

Зустріч, що проходила у Барселоні на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", завершилася з рахунком 3:1 на користь каталонців. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм був багатим на події. "Барселона" швидко вийшла вперед і навіть подвоїла перевагу завдяки точним пострілам Ферміна Лопеса та Жоау Канселу. Гості на це відповіли взяттям воріт у виконанні Аміра Ррахмані. Крапку в грі наприкінці другого тайму поставив Роберт Левандовський.

Таким чином, за сумою 2 матчів до наступного раунду Ліги чемпіонів пробилася саме "Барселона". Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться у п’ятницю, 15 березня.

Статистика матчу Барселона - Наполі

Повний відеоогляд матчу "Барселона" — "Наполі" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, минулого ігрового тижня у чвертьфінал Ліги чемпіонів пробилися 4 команди. "Манчестер Сіті" легко пройшов "Копенгаген", "Реал" не без проблем дістав прийнятний результат проти РБ "Лейпциг". Крім того, ПСЖ вибив з турніру "Реал Сосьєдад", а "Баварія" — "Лаціо".