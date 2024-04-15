"Барселона" — ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у столиці Каталонії

У вівторок, 16 квітня, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 відбудеться супергра "Барселона" — ПСЖ. Переможець цієї "дуелі" у 1/2 фіналу ЛЧ зіграє або з "Атлетіко", або з "Боруссією" Д.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — ПСЖ. Гра відбудеться у Барселоні на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Барселона" — ПСЖ — початок о 22:00 (оновлюється)

"Барселона", перемігши ПСЖ у Парижі з рахунком 3:2, помітно наблизила свій вихід до півфіналу турніру, проте "поранений звір" у рази небезпечніший. ПСЖ, схоже, без проблем виграє Лігу 1, проте головна мета паризького суперклубу – перемога у ЛЧ. Виліт з турніру у чвертьфіналі стане для обох команд провалом, а тому ми побачимо у грі-відповіді справжню зарубу.

Відеоогляд першого матчу ПСЖ — "Барселона"

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Барселона" — ПСЖ у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів французи вибили іспанський "Реал Сосьєдад", а іспанці пройшли італійський "Наполі".