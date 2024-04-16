"Ман Сіті" — "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Центральний матч другої стадії плей-оф ЛЧ пройде в Манчестері

У середу, 17 квітня, "Ман Сіті" прийме "Реал" у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій грі команди видали поєдинок-трилер, забивши на двох шість голів (3:3).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал". Зустріч відбудеться у Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер", початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Ман Сіті" — "Реал" — початок о 22:00 (оновлюється)

"Ман Сіті" та "Реал" — головні фаворити на перемогу в Лізі чемпіонів. На жаль, жереб звів їх на такій ранній стадії. Обидві команди лідирують на внутрішній арені, Вершкові взагалі можуть похвалитися відмінним гандикапом у Ла Лізі, а ось Городяни здобувають перемоги в щільному календарі АПЛ і Кубка Англії, проте відірватися від "Ліверпуля" та "Арсеналу" підопічним Хосепа Гвардіоли поки що не вдається.

Відеоогляд матчу "Реал" — МС

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися пряму трансляцію гри "Ман Сіті" — "Реал" в Україні. Крім того, на сайті "Телеграф" доступний прогноз букмекерів на це протистояння. До речі, переможець "дуелі" у півфіналі турніру зіграє або з "Арсеналом", або з "Баварією".