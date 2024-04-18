Кімміх пробив стіну: "Баварія" обіграла "Арсенал" та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів

Гра завершилася з рахунком 1:0

У Мюнхені завершився матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Баварія" приймала лондонський "Арсенал". Перша гра тижневої давнини завершилась із рахунком 2:2.

Перемогу у матчі-відповіді здобула "Баварія", повідомляє "Телеграф". Гра завершилась із рахунком 1:0.

Господарі поля від початку гри пішли в атаку і Гаррі Кейн у перші 6 хвилин двічі перевірив ударами пильність воротаря команди, яка довгі роки його кар’єри в "Тоттенхем Хотспур" була найважливішим суперником. Втім, "Арсенал" також не відсиджувався в обороні та небезпечні удари Мартінеллі та Хавертца також не давали спокійного життя Нойєру та його партнерам з оборони.

Команди періодично створювали моменти протягом усього першого тайму, але так і не наважилися на нерозважливі штурми воріт суперника. Обидві дуже хотіли перемогти, але з великою повагою ставилися одне до одного на полі.

У другому таймі команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, але до певного часу ніхто не міг завдати результативного удару. І лише на 63-й хвилині Кімміх головою пробив після навісу Геррейро у протихід воротареві "Арсеналу" та відкрив рахунок.

Надалі "Арсенал" мав шанси зрівняти рахунок, але й німецька команда огризалася. Справжній штурм воріт "Баварії" лондонці влаштували лише на останніх хвилинах гри, але безрезультатно. Гра так і завершилася з рахунком 1:0 на користь "Баварії".

Німецька команда вийшла у півфінал, як напередодні це зробили ще один колектив із Німеччини "Борусія" (Дортмунд) та французький "Парі-Сен-Жермен".