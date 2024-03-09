Пєсков згадав про права людини, коментуючи допінг-справу фаворитки Путіна

У Кремлі стежать за долею юної фігуристки

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що фігуристці Камілі Валієвій треба захищати свої права. Нещодавно спортсменка вперше публічно підтримала главу Кремля Володимира Путіна.

Відповідний коментар Пєскова наводить "СЕ". У Кремлі підтвердили, що стежать за перебігом справи Каміли.

"Їй (Валієвій) треба продовжувати захищати свої права. Знаю, що подана апеляція", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" на командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні. Проте нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо юної спортсменки, в допінг-пробі якої виявили заборонений "триметазидин". У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року за порушення антидопінгових правил. Пізніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) перерозподілив медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У результаті команда ОКР втратила "золото", але отримає "бронзу". З цим не погоджується канадська сторона, яка посіла 4-е місце на командному турнірі ОІ.

Після Ігор у Пекіні Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку.

У лютому 2024 року Валієва засвітилася поруч із Путіним на відкритті "Ігор Майбутнього" у Казані. У Кремлі підтвердили, що президент РФ особисто підтримує фігуристку.