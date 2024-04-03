Ігри в Парижі відбудуться влітку 2024 року

Один із рупорів Кремля, скандальний коментатор біатлону Дмитро Губернієв досить жорстко висловився про росіян, які виступають проти можливої поїздки своїх співвітчизників на Олімпіаду до Парижа. Як відомо, Росія отримала жорсткі обмеження та зможе виступити на Іграх виключно у нейтральному статусі.

За словами Губернієва, російські атлети, навіть у нейтральному статусі, мають їхати до Парижа. Слова пропагандиста наводять росЗМІ.

"Плівець Колесников був двічі призером Ігор у Токіо, Чикунова стала там четвертою! Вони у розквіті своїх сил, рекордсмени світу! Невже ми заберемо у них шанс потрапити на олімпійський п’єдестал?"

Адже вони можуть виграти у всього світу! Хто ви такі, пердуни дивані, щоб бути проти такого шансу та спортсменів критикувати? Треба їхати до Парижа та боротися за перемогу! І весь світ знову дізнається про силу спортивної Росії, в якому б статусі ми там не виступали!" — зазначив Губернієв.

До речі, в Росії досі точаться дебати про те, чи варто спортсменам їхати на Олімпіаду в нейтральному статусі. Частина росіян переконана, що це буде "ганьбою", проте з іншого боку дебатів є й інша думка.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії звучать голоси як і "за", так і "проти" з приводу поїздки спортсменів на Ігри.