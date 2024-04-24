"Днепр-1" отказал "Динамо" в переносе игры: подробности

Столичная команда хотела перенести матч в другой город

27 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между командами "Днепр-1" и "Динамо". Столичная команда в 26-м туре выиграла у "Полесья", в то время как "днепряне" сыграли вничью с "Вересом".

Руководство киевского клуба хотело перенести этот поединок в другой город, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Однако "Днепр-1", который является принимающей стороной, отказал "бело-синим".

Встреча пройдет на стадионе "Днепр-Арена" в Днепре. Старт игры – 13:00 по Киеву.

"Руководство хозяев отказало киевлянам в переносе матча в другой город. Логично и справедливо", — говорится в сообщении источника.

А вот молодежные команды этих двух клубов проведут поединок 26-го тура чемпионата Украины U-19 в Киеве днем ранее, в пятницу (26 апреля). Руководства коллективов сумели договориться.

Сейчас "Динамо" занимает второе место в таблице УПЛ сезона -2023/24 с 54 очками. У лидера "Шахтера" на 4 пункта больше – 58. "Днепр-1" с 45 баллами располагается на 4-й позиции, пропустив вперед также "Кривбасс" из Кривого Рога, на счету которого 51 очко.