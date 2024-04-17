Ломаченко – Камбосос: ставки букмекерів на чемпіонський бій

Фахівці зуміли виділити однозначного фаворита поєдинку

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбудеться велике шоу професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій у легкій вазі (до 61,235 кг) Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) – Джордж Камбосос (21-2, 10) KO). На кону поєдинку стоятимуть вакантний пояс IBF, а також пояс IBO. Український боксер у своєму минулому бою зі скандалом поступився американцеві Девіну Хейні у битві за титул абсолютного чемпіона світу.

Прогнози букмекерів на бій Ломаченко — Камбосос: коефіцієнти

Український боксер підходить до поєдинку як однозначний фаворит бою. Аналітики Favbet пропонують зробити ставку на перемогу Василя з коефіцієнтом 1,18. В той самий час тріумф Джорджа менш ймовірний — коефіцієнт 6,30, нічия котирується коефіцієнтом 23,00. Додамо, що фахівці оцінюють ймовірність успіху Ломаченка у 86%, а Камбососа – у 18% при маржі букмекерів у 4%.

Найімовірнішим результатом поєдинку є перемога українця за очками (коефіцієнт 1,53). Імовірність нокауту від Василя також велика (3,50). Достроковий успіх Камбососа оцінюється коефіцієнтом 13,00, а рішення суддів на його користь – 9,50. Таким чином, фахівці не вірять у тріумф Джорджа, хоча він виступить удома й у "своєму" часовому поясі, в якому українець лише раз виступав у профі.

Ломаченко — Камбосос: коефіцієнти на бій

Статистика боїв Ломаченко — Камбосос

Обидва боксери зовсім недавно програли Хейні, причому австралієць поступився американцю двічі, а українець, на думку багатьох, як мінімум не програв. Камбосос уже встиг закрити поразку від Девіна, перемігши в США британця Максі Хьюза (рішенням більшості), а кар’єра Василя зупинилася через війну в Україні. Ломаченко підходить до чемпіонського поєдинку, маючи у своєму послужному списку 17 перемог та 3 поразки. Джордж, у свою чергу, може похвалитися 21 перемогою за двох поразок.

Ломаченко може похвалитися досвідом, а Камбосос — фізичними даними

Нагадаємо, Ломаченко посідає 16-те місце в рейтингу найкращих боксерів світу, випереджаючи Олександра Усика на 17 позицій. Очікується, що Василь збере аншлаг Австралії.