Кривдник Ломаченка програв бій, але залишився чемпіоном (відео)

Великий бій пройшов у США

У ніч на неділю, 21 квітня, на вечорі боксу у Нью-Йорку (США) американці Раян Гарсія (25-1, 20 KO) та Девін Хейні (31-1, 15 КО) провели чемпіонський поєдинок у першій напівсередній вазі (до 63,503 кг). До речі, Хейні у 2023 році у скандальному поєдинку переміг українця Василя Ломаченка.

Головний бій вечора боксу у Нью-Йорку завершився перемогою Гарсії рішенням більшості суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

"Король Раян" тричі відправляв суперника на канвас у 7-му, 10-му та 11-му раундах. За підсумками 12 раундів двоє суддів віддали перемогу Гарсії, а один нарахував нічию — 112:112, 114:110 та 115:109.

Додамо, що Гарсія хоч і переміг, але не став новим чемпіоном WBC у першому напівсередньому дивізіоні. Річ у тому, що він провалив зважування, показавши на терезах 64,95 кг. Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що Хейні залишився чемпіоном, попри поразку.

Найкращі моменти бою Девін Хейні — Раян Гарсія

Раніше повідомлялося, що український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий (19-0, 15 КО) провів чемпіонський поєдинок бій проти небитого німця Граніта Шала (15-1, 5 КО). Після яскравої перемоги він звернувся до захисників України.