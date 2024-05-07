Бій Ломаченко — Камбосос не покажуть в Україні: де дивитись шоу боксу

Українець спробує повернути собі титул чемпіона

У суботу, 11 травня, у Перті (Австралія) відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій Василь Ломаченко (17-3, 11) — Джордж Камбосос (21-2, 10 KO). До речі, букмекери вважають, що українець переможе австралійця.

Офіційний транслятор шоу боксу від промоутерської компанії Top Rank в Україні Megogo відмовився висвітлювати цю подію через скандальність боксера. Легально подивитися поєдинок можна на телеканалах Sky Sports та ESPN.

Вечір боксу в Перті розпочнеться 12 травня о 03:00 за київським часом, головний бій шоу розпочнеться не раніше 06:00. Зазначимо, шоу боксу Ломаченко — Камбосос можна подивитися на британському телеканалі Sky Sports Action по платній підписці Sky Sports. А ось ESPN покаже бої у Перті за підпискою у додатку ESPN+ за додаткову плату ($10,99), проте цей сервіс не доступний в Україні. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію шоу Ломаченко — Камбосос, де оперативно будуть доступні всі деталі поєдинку.

Промо відео бою Ломаченко — Камбосос

Додамо, Ломаченко та Камбосос проведуть титульний поєдинок за 2 пояси – IBF та IBO. Обидва боксери програли американцю Девіну Хейні у битві за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Василь поступився через скандальне рішення суддів, а Джордж двічі програв за суддівськими записками.

Нагадаємо, Ломаченко прибув до Австралії у футболці з голубом миру. До речі, боксера випустили за кордон за дозволом міністра оборони.