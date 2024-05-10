"Шахтер" - "Динамо": онлайн-трансляция матча

Оба клуба борются за чемпионство

В субботу, 11 мая, в рамках центрального матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) состоится Классическое украинское дерби "Шахтер" Донецк — "Динамо" Киев. В первом круге дончане обыграли киевлян со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо". Поединок состоится во Львове на одноименной арене, начало игры — в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо" — начало в 18:00 (обновляется)

И "Динамо", и "Шахтер" продолжают борьбу за чемпионство, на данный момент команды разделяют всего 4 очка за три тура до окончания первенства. К слову, донецкий клуб в случае победы в УПЛ имеет шансы на прямое попадание в Лигу чемпионов 2024/25, а вот киевляне в любом случае будут проходить квалификацию. Даже без битвы за "золото" украинское "Классико" является принципиальным дерби, а потому болельщиков ждет яркое шоу.

Добавим, матч "Шахтер" — "Динамо" будет доступен для просмотра в прямом эфире по ТВ в Украине. К слову, букмекеры отдают предпочтение Горнякам.