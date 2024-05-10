Чемпіонат України з футболу, 28 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Цього ігрового тижня відбудеться українське Класичне дербі

У суботу матчем "Ворскла" — "Минай" стартує 28-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Окрасою ігрового тижня стане суперматч між "Шахтарем" та "Динамо".

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. Донецький "Шахтар" прийме "Динамо" у Львові, а "Кривбас" зустрінеться із "Поліссям".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 28 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 11 травня

"Ворскла" — "Минай" — 13:00

"Оболонь" — "Рух" — 15:30

"Шахтар" — "Динамо" — 18:00

Неділя, 12 травня

"Олександрія" — "Дніпро-1" — 13:00

"Чорноморець" — "Металіст-1925" — 15:30

"Кривбас" — "Полісся" — 18:00

Понеділок, 13 травня

"Колос" — ЛНЗ — 15:30

"Зоря" — "Верес" — 18:00

Турнірне становище команд за підсумками 27 турів

Нагадаємо, у 27-му турі УПЛ "Шахтар" розібрався з "Чорноморцем" (3:0), а "Динамо" — з "Колосом" (5:0).

Напередодні в українському футболі спалахнув скандал. Основного гравця "Хуста" з Першої ліги Миколу Сираша затримали на вокзалі й доставили у Хустовський ТЦК, після чого з футболістом зник зв’язок. У ВСУ зазначили, що вболівають за український футбол, але захист держави ставлять на перше місце. В Українській асоціації футболу також прокоментували ситуацію.