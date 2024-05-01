Усик — Ф’юрі: промоутер назвав секретну зброю українця

Український боксер відрізняється від свого суперника дисциплінованістю

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Перед боєм Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, розповів про секретну зброю свого клієнта.

Своєю думкою промоутер поділився з британським виданням Sky Sports. І водночас нарікає, що ця зброя не є секретом для суперника.

"Я можу розповісти вам про секретну зброю Усика, єдина проблема в тому, що це не секрет. Його зброя – його розум, серце, досвід та боксерські навички. І головне, чим він відрізняється від Тайсона Фьюрі – це дисципліна. Це робить Олександра великим, і це його потужна зброя", — сказав Красюк.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.