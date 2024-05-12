Ломаченко — Камбосос: повний бій (відео)

Український боксер завоював чемпіонський пояс

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбувся чемпіонський бій за титули IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18–3, 12) — Джордж Камбосос-молодший (21–3, 10 KO). Поєдинок завершився достроковою перемогою українця в 11-му раунді.

Повне відео бою доступне на YouTube-каналі Top Rank Boxing. Подивитися поєдинок можна в Україні та на Філіппінах.

Ломаченко без розвідки розпочав поєдинок, захопивши центр рингу. Українець практично в кожному раунді виглядав на голову краще за свого суперника, а в 11-му раунді Loma завдав австралійцю вбивчий удар по корпусу. Джордж став на коліно, але одразу підвівся. Василь, відчувши запах швидкої перемоги, почав добивати Камбососа, а кут австралійця відразу викинув білий рушник. Таким чином, пояси IBF та IBO у легкій вазі їдуть до України.

Повне відео бою Ломаченко — Камбосос

Найкращі моменти бою Ломаченко — Камбосос

Нагадаємо, під час останньої дуелі поглядів на церемонії зважування між Ломаченком та Камбососом спалахнув конфлікт. Після поєдинку Loma жодного слова не сказав про Україну та війну.