Суперник Ломаченка тренується під прапором Росії (відео)

Австралійський боксер розмістив на своїй тренувальній базі російський триколор

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій у легкій вазі (до 61,235 кг) Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) – Джордж Камбосос (21-2, 10) KO). Боксери проведуть поєдинок за вакантний пояс IBF, а також пояс IBO, який належить австралійцю.

Напередодні промоутерська компанія Top Rank на своєму YouTube-каналі опублікувала документальний фільм про цей поєдинок. Примітно, що Камбосос повісив у своєму тренувальному таборі російський триколор.

Джордж перед боєм з Ломаченком працює в залі, де висять три прапори — австралійський, грецький та російський. Наявність австралійського та грецького прапорів зрозуміла, адже боксер є австралійцем грецького походження. А ось російський триколор піднятий у залі, схоже, через російського тренера Джорджа Антона Кадушина.

Крім того, австралієць спарингував проти росіян, зокрема з Артуром Субханкуловим, у якого є чинний контракт із МВС РФ. Додамо, Субханкулова внесено до списку спортсменів, які підтримують війну в Україні.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Камбосос не покажуть в Україні. Раніше повідомлялося, що Василь провів відкрите тренування перед поєдинком у футболці з голубом миру.