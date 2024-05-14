Не дожала на матчболах: Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме (видео)

Матч продлился три сета и завершился на тай-брейке

В Риме (Италия) завершился матч 1/8 финала теннисного турнира Internazionali BNL d’Italia, в котором украинка Элина Свитолина, которая ранее сенсационно проиграла на супертурнире в Мадриде, противостояла Арине Соболенко. Эта игра завершала программу дня на центральном корте.

Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:7 (7) сообщает "Телеграф". Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира.

Украинка мощна начала матч и в первом же гейме, который продлился 8 минут, едва не сделала брейк. А уже при счете 1:1, сумела выиграть гейм на подаче соперницы. В дальнейшем, при счете 3:1, украинка упустила инициативу и даже проиграла гейм на своей подачу всухую. Но, при счете 3:3 выиграла ключевой седьмой гейм на подаче соперницы и, в дальнейшем удержала свое преимущество — 6:4.

Во втором сете Элина полностью утратила контроль над игрой. В свою очередь, соперница заиграла мощно, уверенно, и провалила только пятый гейм, когда уступила на своей подаче "под ноль" — 1:6, в пользу Соболенко.

А в решающей третьей партии Свитолина вначале воспользовалась проблемами соперницы со здоровьем и сделала брейк — 2:0. Но, Соболенко моментально отыгралась, а затем сделала и еще один брейк, 2:3. Украинка отыгралась в последний момент, выиграв 10-й гейм на подаче соперницы (5:5). А в 12-м гейме упустила два матчбола в гейме на подаче соперницы — 6:6.

Судьба матча решилась на тай-брейке третьей партии, где Соболенко чуть больше повезло — 7:9. При этом, у Свитолиной был третий матчбол, который она также не реализовала. В 1/4 финала Соболенко сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Свитолина - Соболенко: обзор матча

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