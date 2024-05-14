"Усик відбив голову Кличку": Ф’юрі нахвалює українця перед боєм (відео)

"Циганський король" відмовився від образ перед поєдинком з "Котом"

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) розповів цікаву історію про те, як чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) побив Володимира Кличка у спарингу. Бій Усик — Ф’юрі запланований на 18 травня.

Відповідний коментар Ф'юрі наводить BoxNation. Дивно, але замість образ, "Циганський король" нахвалював свого суперника.

— Чим Усик кращий за Володимира Кличка?

— Він рухливіший, у нього краща робота ніг, він краще використовує кути. Якось я бачив, як вони спарингували, і Усик відбив йому голову.

— Справді?

— Так.

— Коли це було?

— Коли Кличко мав намір провести реванш зі мною, який так і не відбувся. Він спарингував з Усиком і той відбив йому голову, — сказав Ф’юрі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися супербій Усик — Ф’юрі.

Нагадаємо, на кону поєдинку Усик — Ф’юрі стоятиме 8 чемпіонських поясів, 4 з яких — основні. Таким чином, переможець цього бою стане першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі в еру 4 поясів. Додамо, що боксери вже домовилися про реванш, щоправда, на кону другого поєдинку стоятимуть лише три титули.