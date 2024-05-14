"Усик отбил голову Кличко": Фьюри нахваливает украинца перед боем (видео)

"Цыганский король" отказался от оскорблений перед поединком с "Котом"

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал занимательную историю о том, как чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) побил Владимира Кличко в спарринге. Бой Усик — Фьюри запланирован на 18 мая.

Соответствующий комментарий Фьюри приводит BoxNation. Удивительно, но вместо оскорблений, "Цыганский король" нахваливал своего соперника.

— Чем Усик лучше Владимира Кличко?

— Он более подвижный, у него лучшая работа ног, он лучше использует углы. Однажды я видел, как они спарринговали, и Усик отбил ему голову.

— Действительно?

— Да.

— Когда это было?

— Когда Кличко собирался провести реванш со мной, который так и не состоялся. Он спарринговал с Усиком и тот отбил ему голову, – сказал Фьюри.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть супербой Усик — Фьюри.

Напомним, на кону поединка Усик — Фьюри будет стоять 8 чемпионских поясов, 4 из которых — основные. Таким образом, победитель этого боя станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эру 4 поясов. Добавим, что боксеры уже договорились о реванше, правда, на кону второго поединка будут стоять только три титула.