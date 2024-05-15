Фінал Кубку України "Ворскла" — "Шахтар": шанс на єврокубки, чи золотий дубль

У грі за почесний трофей зійдуться чемпіон країни та команда, яка бореться за виживання

У середу, 15 травня, у Рівному відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" зійдеться з полтавською "Ворсклою". У півфіналі полтавці з мінімальним рахунком обіграли житомирське "Полісся" (1:0), а "гірники" були набагато сильнішими за одеський "Чорноморець" — 4:1.

У вирішальному матчі зійдуться команди, що знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. Якщо гірники достроково, за два тури до кінця, здобули титул чемпіона України, то полтавці до останнього туру боротимуться за місце в елітному дивізіоні і, не виключено, зіграють ще й перехідні матчі.

Зазначимо, що це буде третя очна зустріч між суперниками цього сезону. В українській Прем’єр-лізі кожна з команд здобула по одній мінімальній перемозі – у першому колі "гірники" у Львові поступилися з рахунком 1:2, а вже навесні цього року у Полтаві взяли реванш, мінімально перемігши 1:0.

У святковому настрої

Футболісти "Шахтаря" підійшли до цього матчу у святковому настрої, адже чотири дні тому, у суботу, 11 травня, виграли титул чемпіона України. Причому як виграли! У очному протистоянні з київським "Динамо" — найпринциповішим конкурентом на внутрішній арені. І, при цьому, лише перемога у матчі із киянами давала "Шахтарю" можливість стати достроковим чемпіоном. І "помаранчево-чорні" її досягли, реалізувавши пенальті та вигравши з мінімальним рахунком — 1:0.

Огляд матчу "Шахтар" — "Динамо"

Втім, довго відпочивати команді не довелося. І це передусім розумів тренер команди Марино Пушич. "Фантастичний результат. Але сезон ще не закінчено, нам хочеться виграти Кубок України. Святкуватимемо один день, а потім – Кубок", — зазначив Пушич відразу після закінчення чемпіонського матчу з "Динамо".

Напевно, гра з "Ворсклою" стане останньою для низки гравців основного складу в цьому сезоні, особливо легіонерів. Два матчі Прем’єр-ліги, що залишилися, не матимуть жодного турнірного значення, а перевіряти резервістів і гравців з команди U-19 — найкращий час. Крім того, легіонери, які постійно перебувають у напрузі в країні, що воює, під звуки повітряних тривог, напевно захочуть провести зайвий час у своїх країнах, у безпеці. І вони це право точно заслужили.

"Емоційно ми дуже добре готові"

Після суботньої перемоги в українському "класичному" тренерський штаб, як і обіцяв Пушич, надав команді один вихідний, а вже у понеділок, 13 травня, "помаранчево-чорні" повернулися до роботи. Тренувалися у двох групах: футболісти, які грали з "Динамо", проходили відновлювальне заняття фітнесом, а інші, також розпочавши у тренажерному залі, згодом перейшли на поле. Для них сесія складалася з розминки, вправ на утримання м’яча та гри на маленькі ворота.

А у вівторок команда провела передігрове заняття у Львові, після чого виїхала до Рівного. Вже на місцевому стадіоні за добу до гри голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник поділився думками перед вирішальною грою:

"Це фінал, можна сказати, фінальна гра нашого сезону, тому хлопці розуміють, що це відповідальний матч і треба викластися на максимум і досягти свого результату. Чемпіонство у боротьбі з "Динамо"? Кубок також кожен хоче знову підняти і порадіти ще раз, тому ми налаштовувалися відразу на іншу важливу гру. Емоційно ми дуже добре готові".

А говорячи про те, як справляється з емоціями перед іграми зі своєю колишньою командою екс-воротар "Ворскли", а нині голкіпер "Шахтаря" зазначив: "Я говорив ще раніше, що справді за межами футбольного поля у мене теплі стосунки з усіма — і з гравцями і з персоналом команди. Але коли ми виходимо на поле, то у нас свої завдання.

Боротьба на два фронти

У свою чергу полтавці продовжують битися на два фронти. І граючи у фіналі Кубка України вони, напевно, будуть тримати в голові найближчий матч Прем’єр-ліги – проти київської "Оболоні", прямого конкурента в турнірній таблиці. На даний момент "Ворсклу (30 очок, 11-е місце) і "Оболонь" (26, 13) розділяють 4 бали. А команди, що посядуть у підсумковій таблиці 13-14 місця зіграють матчі плей-оф за право залишитися в еліті проти команд Першої ліги. Таким чином, "Ворсклі" потрібна мінімум нічия у майбутньому матчі з киянами, щоб убезпечити себе від перехідних ігор. Адже в останньому турі полтавці гратимуть на виїзді проти ЛНЗ з Черкас. І в цьому матчі на позитивний результат грвцям "Ворскли" сподіватися буде ще складніше.

З іншого боку – фінал Кубка та… можливість створити сенсацію, завоювати трофей, а разом із ним і путівку до другої за значимістю єврокубку — Ліги Європи. Зрозуміло, полтавці будуть битися щосили, нехай команда і є явним аутсайдером у майбутній грі. Сенсації у спорті ніхто не скасовував, а фінал Кубка – саме той випадок.

Історичні паралелі

Полтавці цілком і повністю поринули в останній етап підготовки до найочікуванішого поєдинку року. Перед виїздом до Рівного Сергій Долганський разом із помічниками спланували спеціальне тренувальне заняття, яке суттєво відрізнялося від повсякденних. Нічого дивного, до зустрічі зі свіжоспеченими чемпіонами країни потрібно підійти у всеозброєнні, забувши про серію невдач у чемпіонаті.

І хоча мас-медіа закруткою зустрічі бачать протистояння команди Сергія Долганського з "Шахтарем" через 15 років, все ж, як зазначив у спілкуванні з пресою сам переможець того фіналу на Дніпро-Арені, не варто проводити паралелей. Адже на поле вийдуть зовсім інші команди та будуть зовсім інші обставини. Але прагнути перемоги, безумовно, потрібно. І полтавці, звичайно ж, зроблять все, що від них залежить, щоб повторити той історичний успіх.

Нагадаємо, що у 2009-му році нинішній головний тренер полтавців був воротарем команди, а "Ворскла" виграла у "Шахтаря" у фіналі з рахунком 1:0. Долганський залишив свої ворота "сухими", а єдиний і переможний для полтавців гол у тому матчі забив Василь Сачко — 1:0.

Напередодні прибув до Рівного й Володимир Чеснаков, який точно не візьме участі у фінальній грі Кубка. Але сам факт перебування капітана разом із командою переоцінити важко.

Букмекери – за "Шахтар"

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі чинних чемпіонів України, які зможуть покласти золоті медалі у Кубок. За даними Favbet, на перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 1,31 до 1, тоді як на успіх "Ворскли" — лише 13 до 1. Ніча оцінюється в 6,10 до 1.

У відсотковому співвідношенні це становить 76 до 8 на користь "Шахтаря", ще 16 відсотків – на нічию. Тобто тотальна перевага гірників.

Де дивитись

Вирішальну гру турніру можна буде переглянути безкоштовно. У вільному доступі її транслюватиме телеканал ICTV2. Початок матчу о 19.00

Трансляція національного мовника буде доступна як клієнтам кабельного телебачення, так і користувачам онлайн-платформ із функцією ТБ. Коментаторами матчу стануть Денис Босянок та Роман Бебех.