Финал Кубка Украины "Ворскла" - "Шахтер": шанс на еврокубки, или золотой дубль

В игре за почетный трофей сойдутся чемпион страны и команда, которая борется за выживание

В среду, 15 мая, в Ровно состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" сойдется с полтавской "Ворсклой". В полуфинале полтавчане с минимальным счетом обыграли житомирское "Полесье" (1:0), а "горняки" были гораздо сильнее одесского "Черноморца" — 4:1.

В решающем матче сойдутся команды, которые находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Если горняки досрочно, за два тура до конца, завоевали титул чемпиона Украины, то полтавчане до последнего тура будут бороться за место в элитном дивизионе и, не исключено, сыграют еще и переходные матчи.

Отметим, что это будет третья очная встреча между соперниками в нынешнем сезоне. В украинской Премьер-лиге каждая из команд одержала по одной минимальной победе – в первом круге "горняки" во Львове уступили со счетом 1:2, а уже весной этого года в Полтаве взяли реванш, минимально победив 1:0.

В праздничном настроении

Футболисты "Шахтера" подошли к этому матчу в праздничном настроении, ведь четыре дня назад, в субботу, 11 мая, выиграли титул чемпиона Украины. Причем, как выиграли! В очном противостоянии с киевским "Динамо" — самым принципиальным конкурентом на внутренней арене. И, при этом, только победа в матче с киевлянами давала "Шахтеру" возможность стать досрочным чемпионом. И "оранжево-черные" ее добились, реализовав пенальти и выиграв с минимальным счетом – 1:0.

Обзор матча "Шахтер" - "Динамо"

Впрочем, долго отдыхать команде не пришлось. И это, прежде всего, понимал тренер команды Марино Пушич. "Фантастический результат. Но сезон еще не закончен, нам хочется выиграть Кубок Украины. Будем праздновать один день, а потом – Кубок", — отметил Пушич сразу после окончания чемпионского матча с "Динамо".

Наверняка игра с "Ворсклой" станет последней для ряда игроков основного состава в этом сезоне, особенно легионеров. Оставшиеся два матча Премьер-лиги не будут иметь никакого турнирного значения, а проверять резервистов и игроков из команды U-19 – самое подходящее время. Кроме того, легионеры, постоянно находящиеся в напряжении в воюющей стране, под звуки воздушных тревог, наверняка захотят провести лишнее время в своих странах, в безопасности. И они это право точно заслужили.

"Эмоционально мы очень хорошо готовы"

После субботней победы в украинском "классическом" тренерский штаб, как и обещал Пушич, предоставил команде один выходной, а уже в понедельник, 13 мая, "оранжево-черные" вернулись к работе. Тренировались в двух группах: футболисты, которые играли с "Динамо", проходили восстановительное занятие фитнесом, а другие, также начав с тренажерного зала, впоследствии перешли на поле. Для них сессия состояла из разминки, упражнений на держание мяча и игры на маленькие ворота.

А во вторник команда провела предигровое занятие во Львове, после чего выехала в Ровно. Уже на местном стадионе, за сутки до игры, голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился мыслями перед решающей игрой:

"Это финал, можно сказать, финальная игра нашего сезона, поэтому ребята понимают, что это ответственный матч и надо выложиться на максимум и достичь своего результата. Чемпионство в матче с "Динамо"? Кубок также каждый хочет поднять снова и порадоваться еще раз, поэтому мы настраивались сразу на другую важную игру. Эмоционально мы очень хорошо готовы".

А говоря о том, как справляется с эмоциями перед играми со своей бывшей командой экс-вратарь "Ворсклы", а ныне голкипер "Шахтера" отметил: "Я говорил еще раньше, что действительно за пределами футбольного поля у меня теплые отношения со всеми — и с игроками, и с персоналом команды. Но когда мы выходим на поле, то у нас свои задачи. Мы две разные команды, каждая хочет поднять кубок, поэтому я над всем этим не задумываюсь".

Борьба на два фронта

В свою очередь, полтавчане продолжают биться на два фронта. И играя в финале Кубка Украины они наверняка будут держать в уме ближайший матч Премьер-лиги – против киевской "Оболони", прямого конкурента в турнирной таблице. На данный момент "Ворсклу (30 очков, 11-е место) и "Оболонь" (26, 13) разделяют 4 балла. И, согласно регламенту УПЛ, команды занявшие 13-14 места в таблице будут играть переходные матчи с 3-4 командами Первой лиги. Таким образом, "Ворскле" нужна минимум ничья в предстоящем матче с киевлянами, чтобы обезопасить себя от переходных игр. В случае победы "Оболони" борьба обострится, а в последнем туре чемпионата "Ворскла" будет играть на выезде против черкасского ЛНЗ. И в этом матче на позитивный результат будет надеяться еще сложнее.

С другой стороны – финал Кубка и… возможность сотворить сенсацию, завоевать трофей, а вместе с ним и путевку во второй по значимости еврокубок Лигу Европы. Разумеется, полтавчане будут биться изо всех сил, пусть команда и является явным аутсайдером в предстоящей игре. Сенсации в спорте никто не отменял, а финал Кубка – как раз тот случай.

Исторические параллели

Полтавчане целиком и полностью погрузились в последний этап подготовки к самому ожидаемому поединку года. Перед выездом в Ровно Сергей Долганский вместе с помощниками спланировали специальное тренировочное занятие, которое существенно отличалось от повседневных. Ничего удивительного, к встрече со свежеиспеченными чемпионами страны нужно подойти во всеоружии, забыв о серии неудач в чемпионате.

И хотя масс-медиа закруткой встречи видят противостояние команды Сергея Долганского с "Шахтером" 15 лет спустя, все же, как отметил в общении с прессой сам победитель того финала на Днепр-Арене, не стоит проводить параллелей. Ведь на поле выйдут совсем другие команды и будут совершенно другие обстоятельства. Но стремиться к победе, безусловно, нужно. И полтавчане, конечно же, сделают все от них зависящее, чтобы повторить тот исторический успех.

Напомним, что в 2009-м году нынешний главный тренер полтавчан был вратарем команды, а "Ворскла" выиграла у "Шахтера" в финале со счетом 1:0. Долганский оставил свои ворота "сухими" а единственный и победный для полтавчан гол в том матче забил Василий Сачко – 1:0.

Накануне прибыл в Ровно и Владимир Чеснаков, который точно не примет участия в финальной игре Кубка. Но сам факт пребывания капитана вместе с командой переоценить трудно.

Букмекеры – за "Шахтер"

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе действующих чемпионов Украины, которые смогут положить золотые медали в Кубок. По данным Favbet, на победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,31 к 1, в то время, как на успех "Ворсклы" — лишь 13 к 1. Ничья оценивается в 6,10 к 1.

В процентном соотношении это составляет 76 к 8 в пользу "Шахтера", еще 16 процентов – на ничью. То бишь, подавляющее преимущество горняков.

Где смотреть

Решающую игру турнира можно будет посмотреть бесплатно. В свободном доступе ее будет транслировать телеканал ICTV2. Начало матча — в 19.00.

Трансляция национального вещателя будет доступна как клиентам кабельного телевидения, так и пользователям онлайн-платформ с функцией ТВ. Комментаторами матча станут Денис Босянок и Роман Бебех.