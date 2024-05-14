Усик — Ф’юрі: Майк Тайсон зробив прогноз на бій

Великий боксер вважає, що переможе британець

Легендарний боксер Майк Тайсон висловився про найближчий поєдинок за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). Бій Усик — Ф’юрі пройде 18 травня.

Відповідний коментар "Залізного Майка" наводить boxingscene. Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі вважає, що "Циганський король" переможе українця, а в останньому бою проти Франсіса Нганну британець виглядав погано, адже "це був не його вечір".

"Я з нетерпінням чекаю цього бою. Це буде цікавий поєдинок.

Він збирається наздогнати його та перемогти. Мені треба зустрітися з Ф’юрі. Я думаю, що він найкращий боєць у світі, особливо у надважкій вазі. Великі бійці програють, великі бійці виглядають погано, але це не заважає їм бути великими.

Нам не слід зосереджуватися на тому, що Ф’юрі зробив проти Нганну, але ви повинні розуміти, що він, як і раніше, чемпіон.

Тайсон дав Нганну нагоду, і для нього це була просто погана ніч. У всіх нас бувають погані ночі, і послухайте, це була його погана ніч", — сказав Тайсон.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися супербій Усик — Ф’юрі. Раніше прогноз на супербій між українцем та британцем дав Ентоні Джошуа.