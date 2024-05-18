"Це дуже погана поведінка": Усик прокоментував поштовх Ф’юрі на дуелі поглядів

Олександр порадив Тайсону, щоб "його руки говорили за нього на рингу"

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Український боксер прокоментував вчинок Ф’юрі на дуелі поглядів перед боєм.

Ф’юрі штовхнув Усика під час фінальної дуелі поглядів, але у серйозну сутичку цей інцидент не переріс. У коментарі Boxing King Media Усик зазначив:

"Це дуже погана поведінка. Не знаю, чому він це зробив. Я не дам йому спокою. Нехай його руки говорять за нього на рингу".

Раніше також трапився інцидент під час прес-конференції, коли відбулася перша дуель поглядів боксерів. Тоді Ф’юрі навіть не подивився у бік українського боксера, повернувшись до залу для глядачів і почавши корчити гримаси.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку після невдалого виступу Ф’юрі в поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися в грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.