Усик — Ф’юрі: є перша перемога України на шоу (відео)

Українець Лапін здобув перемогу в андеркарді шоу Усік — Ф’юрі

У суботу, 18 травня, український напівваговик Даніель Лапін (10-0, 4 КО) здобув свою десяту перемогу на профі-рингу, перемігши португальця Октавіу Пудівітра (9-2, 4 КО). Цей поєдинок пройшов у рамках вечора боксу Усик — Ф’юрі.

Про це повідомляє "Телеграф". Поєдинок українця проходив у ранньому андеркарді вечора боксу та не потрапив у платну трансляцію шоу.

Лапін з перших секунд почав завдавати опоненту потужних ударів. У результаті титульний бій продовжився недовго — вже в першій 3-хвилинці українець завдав Пудівітру другої поразки в кар’єрі й першої — дострокової. Таким чином, Даніель завоював вакантний пояс WBA Inter-Сontinental у напівважкому дивізіоні.

Повне відео бою Лапін - Пудівітр

До слова, Лапін виступає за промоутерську компанію Олександра Усика. На шоу Усик — Дюбуа Даніель вперше завоював чемпіонський пояс.

Нагадаємо, головний бій шоу відбудеться пізніше. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цей поєдинок в Україні. Додамо, на сайті "Телеграф" буде доступна пряма трансляція бою Усик — Ф’юрі. До речі, букмекери не змогли виділити фаворита в цьому протистоянні.