Україна отримала ще одного чемпіона світу в боксі: Берінчик сенсаційно переміг мексиканця
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Денис виграв за очками у Емануеля Наваррете
У Сан-Дієго (США) завершилося шоу боксу від Top Rank, головним боєм якого був поєдинок за титул чемпіонами світу за версією WBO у легкій вазі. У рингу зійшлися українець Денис Берінчик та Емануель Наваррете з Мексики.
Перемогу в бою, що тривав усі 12 раундів, здобув Берінчик, повідомляє "Телеграф". Він став володарем пояса.
Бій проходив у рівній та запеклій боротьбі, де суперники періодично проводили небезпечні контрвипади. Достатньо сказати, що після половини поєдинку – шести раундів, незалежний арбітр виставив рівний рахунок – 57:57.
Після 10-го раунду один із боксерів уперше вирвався вперед у рахунку на два очки, і ним виявився Берінчик — 96:94. У 11-му раунді Наваррете спробував йти вперед, але нарвався на удар суперника у незахищений кут. Чим ближче до кінцівки, тим більше на рингу було сумбуру.
У результаті боксери провели в рингу всі 12 раундів, а рішення залишилося за суддями. Роздільним рішенням — 115-113, 112-116, 116-112 (2:1), перемогу здобув Денис Беринчик
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Василь Ломаченко може побитися з Берінчиком у об’єднавчому бою після того, як спортсмени не спілкувалися 4 роки.