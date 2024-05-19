Усик потрапив до лікарні після перемоги над Ф’юрі: що сталося

"Циганський король" та "Кіт" влаштували рубку на рингу

Український боксер Олександр Усик (22-0, 14 КО) після перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) пропустив пресконференцію після бою. Річ у тому, що Олександр пошкодив щелепу в об’єднавчому поєдинку.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у соцмережі Х. За його інформацією, "Циганський король" міг зламати щелепу українцю.

"Тайсон Ф’юрі прибув на пресконференцію після бою, Олександр Усик потрапив до лікарні з підозрою на зламану щелепу і не приїде..." — написав Бенсон.

Зазначимо, Олександр пропустив кілька серйозних ударів, особливо запам’яталися потужні аперкоти у виконанні британця. Додамо, що Ф’юрі прийшов на пресконференцію із синцем під правим оком та розбитим носом. Промоутер британця Френк Воррен на цьому заході підтвердив, що Усик вирушив до шпиталю через проблеми з щелепою.

Нагадаємо, українець відправив британця у стоячий нокдаун у 9-му раунді. На сайті "Телеграф" доступні найкращі моменти бою Усик — Ф’юрі, а також повне відео поєдинку. Додамо, у жовтні 2024 року боксери мають провести реванш.