"Давид проти Голіафа": повне відео бою Усик — Ф’юрі

Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшло грандіозне шоу профі-боксу, головною подією якого став об’єднавчий поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). Підсумком поєдинку стала перемога Усика роздільним рішенням суддів.

Український та британський боксери провели видовищний 12-раундовий бій за титул абсолютного чемпіона світу. За підсумками 12 раундів двоє суддів віддали перевагу Усику. Про це повідомляє "Телеграф".

Олександр класно розпочав поєдинок, відтіснивши Тайсона від центру рингу, проте до середини бою "Циганський король" вирівняв становище і навіть захопив ініціативу. Все змінив 9-й раунд, у якому британець продемонстрував чудеса виживання. З усім тим Ф’юрі опинився в нокдауні. Колишній чемпіон за версією WBC включився у чемпіонських раундах, проте цього було замало навіть для нічиєї.

До речі, у мережі цей бій назвали битвою Давида та Голіафа через велику різницю боксерів у габаритах.

Повне відео бою Усик — Ф’юрі

Найкращі моменти бою Усик — Ф’юрі

Нагадаємо, тепер Усик і Ф’юрі зобов’язані провести реванш, який заплановано на осінь 2024 року. Зазначимо, в андеркарді шоу в Ер-Ріяді вдало виступив український боксер-напівтяж Даніель Лапін, який нокаутував у першому раунді Октавіу Пудівітра з Португалії. Крім того, нокаут у першому раунді оформив британський "Грім", а росіянин Сергій Ковальов був побитий шведом Робіном Сафаром.