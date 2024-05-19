Усик — Ф’юрі: один арбітр присудив перемогу "Циганському королю"

Великий бій відбувся в Ер-Ріяді

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу на рингу зійшлися непереможні чемпіони світу українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) та британець Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Поєдинок завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів. Один із рефері віддав перемогу британцю. Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон у соцмережі Х.

Поєдинок тривав усю дистанцію в 12 раундів і завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів. Один із рефері віддав перевагу "Циганському королю" — 115-112, 114-113, 113-114 на користь українця.

Суддівські записки бою Усик — Ф’юрі

Суддівські записки бою Усик — Ф’юрі

Статистика бою Усик — Ф’юрі

Статистика бою Усик — Ф’юрі

Статистика бою показала, що Ф’юрі викинув більше ударів, щоправда, Усик був набагато точнішим. Крім того, Олександр більше працював силовими ударами, а Тайсон – джебами.

На сайті "Телеграф" доступні відео кращих моментів бою Усик — Ф’юрі, а також повне відео поєдинку. До речі, восени 2024 року на боксерів чекає реванш. Додамо, що "Циганський король", схоже, зламав щелепу українському чемпіону.