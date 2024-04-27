Довбик відірвався у гонці бомбардирів в Іспанії (відео)

Українець лідирує у гонці бомбардирів

У суботу, 27 квітня, "Жирона" провела гостьовий поєдинок проти "Лас-Пальмаса" в рамках 33 туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24. Напередодні в мережі спалахнув скандал навколо трансферу Артема Довбика в стан каталонського клубу.

Зустріч, що проходила у місті Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія на однойменному стадіоні, завершилася впевненою перемогою гостей із рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

За "Жирону" у цій грі голами відзначилися Давід Лопес та Довбик (з пенальті). До речі, українець на початку першого тайму мав вбивчий момент, аби відзначитись, але не реалізував пенальті. У другому таймі Артем виправився і забив гол із точки.

Таким чином Довбик відірвався у гонці бомбардирів в Іспанії. На рахунку українця 19 точних ударів у Ла Лізі цього сезону. У Джуда Беллінгема з "Реала" 17 голів, третє місце посідає Анте Будімір з "Осасуни" (16 голів).

Цей успіх дозволив "Жироні" відірватися від п’ятого місця на 13 очок. Каталонці близькі до історичного виходу у Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Довбик зробив дубль у ворота "Бетіса". При цьому Артем отримує чимало критики на батьківщині.