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Довбик відірвався у гонці бомбардирів в Іспанії (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Артем Довбик Новина оновлена 27 квітня 2024, 17:40
Артем Довбик. Фото twitter.com/GironaFC

Українець лідирує у гонці бомбардирів

У суботу, 27 квітня, "Жирона" провела гостьовий поєдинок проти "Лас-Пальмаса" в рамках 33 туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24. Напередодні в мережі спалахнув скандал навколо трансферу Артема Довбика в стан каталонського клубу.

Зустріч, що проходила у місті Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія на однойменному стадіоні, завершилася впевненою перемогою гостей із рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

За "Жирону" у цій грі голами відзначилися Давід Лопес та Довбик (з пенальті). До речі, українець на початку першого тайму мав вбивчий момент, аби відзначитись, але не реалізував пенальті. У другому таймі Артем виправився і забив гол із точки.

Таким чином Довбик відірвався у гонці бомбардирів в Іспанії. На рахунку українця 19 точних ударів у Ла Лізі цього сезону. У Джуда Беллінгема з "Реала" 17 голів, третє місце посідає Анте Будімір з "Осасуни" (16 голів).

Цей успіх дозволив "Жироні" відірватися від п’ятого місця на 13 очок. Каталонці близькі до історичного виходу у Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Довбик зробив дубль у ворота "Бетіса". При цьому Артем отримує чимало критики на батьківщині.

Теги:
#Футбол #Ла Ліга #ФК Лас-Пальмас #ФК Жирона #Артем Довбик