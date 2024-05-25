Довбик та Циганков запалили в останньому матчі чемпіонату Іспанії: 7 гольових дій на двох (відео)

Українці блискуче виступають у Ла Лізі

У п’ятницю, 24 травня, "Жирона" у рамках матчу 38 туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 приймала "Гранаду". Напередодні каталонці зробили "Реал" достроковим переможцем Ла Ліги.

Зустріч, що проходила у Жироні на стадіоні "Монтіліві", завершилася з рахунком 7:0 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Неймовірно, але українці "Жирони" Віктор Циганков та Артем Довбик взяли участь у всіх голах у цьому поєдинку. Віктор оформив дубль і віддав один асист, а Артем зробив хет-трик і віддав одну гольову передачу. Варто зазначити, що два голи Довбик забив, реалізувавши пенальті.

Таким чином, Довбик повернувся на перше місце у списку бомбардирів чемпіонату Іспанії, випередивши по голах (24) норвезького нападника "Вільярреала" Александера Серлота (23). Щоправда, норвежець має одну гру в запасі (проти "Осасуни").

Довбик та Циганков провели чудовий сезон у чемпіонаті Іспанії. За форвардом стежать навіть в АПЛ. Додамо, що "Жирона" за підсумками сезону здобула "бронзу" у Ла Лізі та пробилася до Ліги чемпіонів, щоправда, УЄФА може не пустити цей клуб у головний єврокубок.