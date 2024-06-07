Магучих и остальные: сборная Украины претендует на медали чемпионата Европы

В течение 6 дней в Риме разыграют медали континентального первенства по легкой атлетике

7 июня в Риме стартует чемпионат Европы по легкой атлетике. На протяжении шести дней в столице Италии будет разыграно 49 комплектов медалей. Это последний крупный турнир перед Олимпиадой в Париже.

Несмотря на близость Олимпиады, своим шансом еще раз выступить при большом скоплении публики, планируют воспользоваться практически все сильнейшие атлеты Старого света. Для участия в соревнованиях заявлены 1560 легкоатлетов (799 мужчин и 761 женщина) из 48 стран Европы. Действующие чемпионы будут защищать титулы в 32 дисциплинах из 40.

Без марафона в год Олимпиады

На нынешнем чемпионате Европы, по традиции, будут разыграны по 24 комплекта наград у мужчин и женщин и один – в смешанной эстафете 4х400 метров. А вот в расписание видов программы внесены коррективы. Как это традиционно происходит в год проведения Олимпиад.

Место марафона в программе вновь занял полумарафон (21,0975 км) Эта дистанция ровно в два раза короче классического марафона – 42 км 195 метров. Кроме того, в спортивной ходьбе была исключена дистанция 35 км.

Через два месяца, 1-11 августа в Париже пройдет легкоатлетический турнир Олимпиады. И лишние нагрузки представителям таких сложных энергозатратных дисциплин совсем не нужны.

Не в сильнейшем составе

Тем не менее, несмотря на обилие звезд, которые в ближайшие дни будут сверкать на Олимпийском стадионе в Риме, ряд ридеров сборной Украины все же предпочли отказаться от выхода на старт и сосредоточиться на подготовке к Играм в камерной обстановке.

В частности, среди участников европейского чемпионата не будет таких звезд украинской и европейской легкой атлетики, как Марины Бех-Романчук (прыжки в длину и тройной прыжок), Андрея Проценко (прыжки в высоту) и Виктории Ткачук (бег на 400 метров с барьерами).

Виктория Ткачук так объяснила пропуск турнира: "К сожалению, мне пришлось принять сложное решение, и я пропускаю чемпионат Европы. Но этот сезон особенный, и все силы хочу направить на то, чтобы успешно выступить на Олимпийских играх, лучше восстановиться и качественно выполнять работу. Спасибо каждому за поддержку; спасибо, что вы со мной. И хочу сказать одно: каждый спортсмен, особенно в олимпийский год, выкладывается на двести процентов во всех смыслах этого слова. Есть много испытаний и сложных ситуаций, которые мы переживаем. Поэтому благодарна тем людям, которые действительно искренне нас поддерживают, волнуются за нас, помогают и по-настоящему рядом в такие сложные моменты".

При этом, Бех-Романчук не приехала в Рим по причине травмы, хотя, по собственным словам, очень хотела принять участие в соревнованиях. "Вы знаете, что я всегда борюсь до конца! Но, к сожалению, недавно я получила травму на тренировке, которая не позволит мне соревноваться в ближайшее время. Это боль, которую я не могу терпеть, и нагрузки лишь ухудшат мое состояние! На этот раз травма оказалась сильнее меня и мне пришлось отказаться от чемпионата Европы ради реабилитации. Это трудно пережить, потому что я вкладывала не только силы, но и душу в подготовку к этому особому сезону, с желанием принести много побед нашей стране. Но спорт иногда бывает очень жесток, и удача отвернулась от меня…", — пишет в своих соцсетях спортсменка.

Всего в команде 46 атлетов и трое запасных. Но главное внимание украинских болельщиков, безусловно, будет приковано к сектору прыжков в высоту. Ведь в нашем женском квартете от каждой можно ждать борьбы не просто за хороший результат, а за медали. И даже – за победу.

Начала лето с победы

Главная "звездочка" сборной Украины — Ярослава Магучих – уже начала нынешнее "олимпийское" лето с победы. 2 июня в Стокгольме состоялся последний перед чемпионатом Европы этап "Бриллиантовой лиги". И именно турниром в Стокгольме Ярослава Магучих открыла летний олимпийский сезон-2024.Преодолев 1.97 м с третьей попытки и 2.00 со второй, она стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту. Магучих также выполнила две попытки на высоте 2.03, но планка не устояла. А от третьей попытки украинка отказалась.

"Это были мои первые соревнования в таком важном году. Сезон я открыла прыжком на два метра, что не идеально, но хорошо для начала, — отметила Ярослава в интервью организаторам, — Это был мой первый старт, где я попробовала новый разбег. Конечно, я тренировала его и раньше, но нужно больше практики и, уверена, на чемпионате Европы все будет лучше.

Следующий старт у меня именно там, и я буду защищать титул чемпионки Европы и буду стремиться показать лучшие результаты. Верю, что буду готова прыгнуть выше, чем на два метра, ведь я действительно хорошо готова и в хорошей форме. Но какая высота является целью, пусть останется моей тайной".

В призерах этих соревнований и еще одна украинка. Ирина Геращенко, немка Имке Оннен и австралийка Никола Олислагерс завершили соревнования с результатом 1.94 м. Однако по попыткам Оннен стала второй, Геращенко замкнула первую тройку, а Олислагерс была четвертой. А Юлия Левченко финишировала в Стокгольме на 9-м месте (1.82 м).

Отметим, что четвертой прыгуньей в составе команды на европейский чемпионат поедет Юлия Чумаченко. В активе спортсменки пока одна значимая победа – на Универсиаде-2019 в Неаполе.

"Это ужасно, потому что на самом деле это нонсенс"

В нынешних реалиях Чемпионат Европы – не только шанс на достижение высокого спортивного результата, но и лишняя возможность напомнить миру о ситуации в стране. И своими достижениями спортсмены привлекают внимание мировой прессы, через нее рассказывая об ужасах войны в центре Европы.

Так, накануне, за 50 дней до начала Олимпийских игр британское издание The Guardian опубликовало интервью с прыгуньей в высоту, серебряным призером чемпионата мира-2017 Юлией Левченко. Именно текст о Юлии стал основным материалом этого выпуска. Журналист издания посетил Украину в мае. И именно в конце месяца он пообщался с Юлией.

Юлия приехала в Киеве поболеть за младшую сестру Полину на всеукраинских соревнованиях и воочию увидела рекордный прыжок Полины. При этом, соревнования прерывались на полчаса из-за воздушной тревоги из-за чего она опоздала на интервью: "Знаете, похоже, мы приспособились к этой ситуации, — говорит Левченко. — Это ужасно, потому что на самом деле это нонсенс, но теперь мы к этому приспосабливаемся. Здесь, в Киеве, сейчас безопаснее, чем в Днепре или Харькове. Это безопасность, но это не безопасность".

Разумеется, сборные России и Беларуси не допущены к участию в чемпионате решением World Athletics и Европейской легкоатлетической ассоциации от 2 марта 2022 года, принятым в связи с полномасштабным вторжением российских войск в Украину. С марта 2022 года российские и белорусские атлеты не принимают участия ни в каких международных легкоатлетических стартах.