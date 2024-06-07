Українка Костюк зупинилася за крок від фіналу на "Ролан Гаррос-2024"

Марта проводить свій найкращий сезон у кар’єрі

У п’ятницю, 7 червня, українська тенісистка Марта Костюк провела півфінальний поєдинок у рамках 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції-2024 у парному розряді. Напередодні всі українки вилетіли із "Ролан Гаррос-2024" в одиночному розряді.

У півфіналі Турніру Великого Шлему (ТВШ) 21-річна Марта разом із румункою Еленою-Габріелою Русе грала проти італійського дуету Сара Еррані/Жасмін Паоліні. Поєдинок завершився поразкою українсько-румунської пари з рахунком 1:6, 6:4, 6:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, Марта та Елена-Габріела вдруге у кар’єрі зіграли у півфіналі турніру Grand Slam. Минулого сезону вони дійшли до цієї стадії на Australian Open-2023.

Нагадаємо, Марта та Елена-Габріела на старті парного "Ролан-Гаррос-2024" здолали пару Клара Бюрель/Клое Паке (6:0, 6:1), потім впоралися з дуетом Марі Боузкова/Сара Соррібес Тормо (6:3, 6:4), після чого переграли Лейлу Фернандес та Ерін Раутліфф (6:1, 6:4). У 1/4 фіналу нейтральні спортсменки з РФ Мірра Андрєєва та Віра Звонарьова відмовилися виходити на корт.

В одиночному розряді Костюк зупинилася на стадії 1/32 фіналу, поступившись там Донні Векіч з Хорватії з рахунком 5:7, 4:6.

Раніше російський тенісист влаштував істерику на корті "Ролан-Гаррос-2024". Крім того, у РФ затаврували "зрадницею" Варвару Грачову, яка на ТВШ у Парижі вперше представляла Францію.