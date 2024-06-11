Збірна України розгромила Молдову, але надто високою ціною (відео)

Синьо-жовті втратили основного гравця перед стартом ЧЄ-2024

У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу провела завершальний контрольний поєдинок перед Євро-2024. Протистояла Синьо-жовтим команда Молдови.

Зустріч, що проходила у Кишиневі на стадіоні "Зімбру", завершилася з рахунком 4:0 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже на другій хвилині матчу Роман Яремчук відкрив рахунок, скориставшись помилкою суперника. У середині тайму на вболівальників збірної України чекали погані новини – травму отримав основний лівий захисник команди Віталій Миколенко. Під завісу тайму українці розіграли блискучу атаку, наконечником якої виступив Віктор Циганков.

Після перерви головний тренер збірної України випустив Артема Довбика замість Яремчука, а форвард "Жирони" тут же забив. Ще за кілька хвилин найкращий форвард Ла Ліги 2023/24 асистував на Георгія Судакова.

Молдова – Україна — 0:4

Голи: Яремчук, 2, Цыганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54

Попередження: Ярмоленко, 73, Конопля, 84

Молдова: Райлян – Рябчук, Посмак (Мудрак, 61), Бабогло, Кречун, Кожокару – Іоніце (Постолакі, 46), Раце (Богачук, 78) – Дамашкан (Каймаков, 46), Ніколаєску (Клещенко, 46), Моцпан (Штине, 46).

Україна: Лунін – Миколенко (Зінченко, 30), Матвієнко, Забарний, Конопля – Шапаренко (Маліновський, 78), Судаков, Степаненко (Бражко, 68) – Мудрик (Зубков, 69), Яремчук (Довбик, 46), Циганков (Ярмоленко, 69).

Статистика матчу Молдова - Україна

Повний відеоогляд матчу Молдова — Україна буде доступний пізніше.

Нагадаємо, у червні українці провели три спаринги. Напередодні збірна України дала бій Німеччині (0:0), а також поступилася Польщі (1:3). На Євро-2024, яке розпочнеться 14 червня, українці зіграють у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною. Штучний інтелект вважає, що підопічні Реброва вийдуть із групи.