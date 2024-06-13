Німеччина — Шотландія: де і коли дивитись матч-відкриття Євро-2024

Перший матч Євро-2024 відбудеться у Мюнхені

У п’ятницю, 14 червня, у Мюнхені стартує чемпіонат Європи-2024 з футболу. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Шотландія.

У прямому ефірі поєдинок першого туру групи А Німеччина — Шотландія покажуть Megogo та "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра Німеччина — Шотландія відбудеться на домашній арені "Баварії" — "Арені Мюнхен", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Подивитися зустріч на Megogo можна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (ціна — від 99 грн). Безкоштовно подивитися зустріч можна на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Вінниця тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

Нагадаємо, збірна Німеччини провела контрольний поєдинок з Україною перед стартом турніру. Примітно, що німці не зуміли здолати Синьо-жовтих (0:0).

Зазначимо, у Групі А також виступають Угорщина та Швейцарія. З розкладом та результатами всіх матчів Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, у нас на сайті доступні заявки всіх збірних на ЧЄ-2024.