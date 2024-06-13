Німеччина – Шотландія: букмекери озвучили прогноз на перший матч Євро-2024

Німці – головні фаворити домашнього Євро

У п’ятницю, 14 червня, збірні Німеччини та Шотландії проведуть перший поєдинок на чемпіонаті Європи-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Шотландія.

Букмекери вважають німців однозначними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу господарів Євро-2024 фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,32. В той самий час тріумф гостей менш ймовірний — коефіцієнт 10,50. Додамо, що Favbet оцінив можливість перемоги Німеччини в 73%, а Шотландії — в 9%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Німеччина — Шотландія

Favbet: (перемога Німеччини 1,32 — нічия 5,50 — перемога Шотландії 10,50)

William Hill: (1,28 — 5,50 — 11,00)

Bwin: (1,29 — 5,50 — 10,00)

Матч Німеччина — Шотландія відбудеться на "Арені Мюнхен". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру у прямому ефірі в Україні. До речі, німці перед турніром зіграли товариський поєдинок зі збірною України.

Збірна України стартує на Євро-2024 17 червня. На сайті "Телеграф" доступний розклад Синьо-жовтих, а також календар всього турніру. Всі ігри національної команди можна подивитися безкоштовно.