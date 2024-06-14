Німеччина – Шотландія: онлайн-трансляція матчу-відкриття Євро-2024

Гра-відкриття пройде у Мюнхені

У п’ятницю, 14 червня, у Мюнхені стартує чемпіонат Європи з футболу. У першій грі зустрінуться господарка турніру — Німеччина, а протистоятимуть їй шотландці.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Шотландія. Зустріч групи А відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок о 22:00 за київським часом.

Німеччина — Шотландія — початок о 22:00 (оновлюється)

Німеччина підходить до домашнього Євро як один із фаворитів, чого не можна сказати про шотландців. Німці, напевно, гратимуть лише на перемогу, а Шотландія вибере тактику другого номера, щоб не пропустити багато, адже різниця м’ячів може відіграти визначальну роль у боротьбі за вихід у плей-оф. До речі, у квартеті А також виступають Угорщина і Швейцарія, і з цими командами шотландці можуть взяти очки.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру Німеччина — Шотландія в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

На сайті "Телеграф" доступні календар та розклад ЧЄ-2024. Збірна України стартує на турнірі матчем проти Румунії.