Транслятор Євро-2024 перервав матч Румунія – Україна після третього голу румунів

Проблеми з відеосигналом виникли в середині другого тайму

Офіційний транслятор Євро-2024 в Україні стрімінговий сервіс Megogo перервав трансляцію матчу Румунія-Україна в рамках першого туру чемпіонату Європи з футболу в Німеччині. Трансляцію перервалося одразу після того, як команда Румунії забила третій гол.

Після 60-ї хвилини матчу трансляція так і не поновилася, повідомляє "Телеграф". Матч завершився з рахунком 3:0. У той же час, на "Суспільному", який спільно з Megogo транслює ряд матчів, трансляція тривала.

У Megogo відреагували на проблему: "Друзі, щиро перепрошуємо за технічні незручності. На жаль, виникли перебої з трансляцією. Попередньо. через погодні умови стався технічний збій у мережі доставки контенту", — вказали в медіасервісі.

Збірна України несподівано поступилася у матчі, в якому спочатку вважалася фаворитом у фахівців та на котируваннях букмекерських контор. Далі українці мають провести ігри зі збірними Словаччини та Бельгії.

Збірна України сенсаційно програвала з великим рахунком вже на 60-й хвилині матчу — 0:3, а далі у транслятора почалися проблеми. Втім, уболівальники "синьо-жовтої" команди пропустили небагато. У час, що залишився, команда не змогла змінити хід гри.

!7 червня ввечері також відбудеться другий матч в групі за участю збірної України, в якому зіграють команди Бельгії та Словаччини. Також сьогодні відбудеться гра Франція — Австрія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одна з найсексуальніших уболівальниць Євро-2024 вже встигла потрапити у скандал.