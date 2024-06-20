Словаччина — Україна: букмекери продовжують вірити у Синьо-жовтих

Синьо-жовті зіграють "матч життя" на Євро-2024

21 червня Збірна України проведе свій другий матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Протистоятимуть Синьо-жовтим словаки. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Словаччина — Україна.

На думку букмекерів, Україна є невеликим фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Синьо-жовтих можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,16. В той самий час, тріумф Словаччини менш ймовірний — коефіцієнт 3,75. Додамо, що аналітики Favbet оцінили перемогу українців у 45%, а словаків – у 26%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Словаччина — Україна

Favbet: (перемога Словаччини 3,75 – нічия 3,30 – перемога України 2,16)

William Hill: (3,80 — 3,20 — 2,10)

Bwin: (3,50 — 3,30 — 2,15)

Матч групи Е Словаччина – Україна відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру безплатно.

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд Ліги націй. У першому турі підопічні Сергія Реброва розгромно поступилися Румунії з рахунком 0:3. На сайті "Телеграф" доступний розклад нашої команди на турнірі та календар та результати всіх матчів Євро-2024.

Додамо, що перед Євро-2024 Синьо-жовті провели три контрольні матчі. Українці дали бій Німеччині (0:0), програли Польщі (1:3) та розгромили Молдову (4:0).