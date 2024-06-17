"Кричали "Путін" та вивісили прапор "ДНР": у мережі розганяють фейки про матч Україна — Румунія

У мережі швидко з'ясували, що фото та відео несправжні

Збірна України невдало стартувала на чемпіонаті Європи-2024 з футболу, програвши команді з Румунії. Проте не лише це стало причиною поширення "зради" у мережі.

Низка українських Telegram-каналів, які мають мільйони підписників, розповсюдили фейки щодо цієї спортивної події. Так, було оприлюднено нібито фотографію зі стадіону, на якій було зображено трибуну румунських вболівальників.

Стверджувалося, що нібито один з них прийшов на матч з прапором бойовиків "ДНР". Але потім, з'ясувалося, що фото фейкове. На стоп-кадрі з трансляції матчу на цій трибуні не видно цього прапора.

Крім того, було розповсюджено відео, на якому нібито румунські вболівальники скандували "Путін". Потім також швидко з'ясувалося, що це відео також фейкове. Звук на ньому явно накладений. Згодом канали додали у відповідних постах, що це фейк.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи результати цього матчу, порадив українцям порадіти за румунів. За його словами, у цій війні вони, мабуть, серед тих, хто допомагає Україні чи не найбільше.

"Без зайвого піару та слів. Вони на це заслуговують", — підкреслив Філатов.

Нагадаємо, у понеділок, 17 червня, збірна України стартувала на чемпіонаті Європи-2024 з футболу матчем проти Румунії. Зустріч, що проходила у Мюнхені на однойменній арені, завершилася з рахунком 3:0 на користь Румунії.