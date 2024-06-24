Україна — Бельгія: де і як дивитись матч Євро-2024

Синьо-жовті проведуть найважливіший поєдинок на турнірі

У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться завершальні матчі у квартеті Е. Збірна України зіграє проти Бельгії у битві за путівку у плей-оф ЧЄ-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія.

У прямому ефірі в Україні матч групи Е Україна – Бельгія можна подивитися одразу на кількох платформах. Про це повідомляє "Телеграф".

Безплатно гру Синьо-жовтих проти Червоних Дияволів покаже "Суспільне" на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Львів, Вінниця тощо), у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ. Безкоштовна трансляція буде доступна також в ефірі телемарафону "Єдині новини" (цифровий ефір T2).

В Інтернеті матч Україна — Бельгія ексклюзивно покаже медіасервіс Megogo. Пряма трансляція гри буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів).

Гра Україна – Бельгія відбудеться у Штутгарті на однойменній арені, початок – о 19:00 за київським часом. З розкладом та календарем усіх матчів Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, збірна України на Євро-2024 стартувала з поразки від Румунії (0:3), після чого мінімально перемогла Словаччину (2:1). Синьо-жовті зберегли шанси на вихід у плей-оф, проте багато залежатиме від результату паралельної гри.