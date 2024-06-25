Нідерланди — Австрія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Команди борються за пряму путівку у плей-оф

У вівторок, 25 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу завершать груповий етап представники квартетів С і D. У битві за пряму путівку у плей-оф зійдуться команди Нідерландів та Австрії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Австрія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти поєдинку.

Нідерланди — Австрія — початок о 19:00 (оновлюється)

І Нідерланди, і Австрія гратимуть лише на перемогу, адже на кону пряма путівка у 1/8 фіналу Євро-2024. Нідерланди заочно борються за перше місце з Францією, тому для Помаранчевих важливо перемогти з більшою різницею м’ячів, ніж у Триколірних. Австрія, у свою чергу, отримає слабшого суперника у плей-оф, якщо обіграє Нідерланди.

Матч Нідерланди — Австрія можна переглянути у прямому ефірі в Україні, причому це зробити можна абсолютно безплатно. Додамо, що команди зіграють у Берліні на "Олімпіаштадіоні".

Нагадаємо, Нідерланди стартували на Євро-2024 з перемоги над Польщею (2:1), після чого Помаранчеві дали бій французам (0:0). Австрія почала з поразки від Франції (0:1), а потім обіграла Польщу (3:1).