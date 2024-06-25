Україна — Бельгія: все про матч Євро-2024, онлайн

Синьо-жовті ризикують провести свій останній матч на турнірі

У середу, 26 червня, збірна України проведе матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу проти команди Бельгії. Обидві команди претендують на вихід у плей-оф.

"Телеграф" проведе пряму трансляцію ігрового дня національної команди на Євро-2024. Слідкувати за грою можна в онлайн-трансляції матчу Україна — Бельгія.

Україна — Бельгія: онлайн ігрового дня (оновлюється)

Збірна України підходить до гри як аутсайдер і з найгіршими шансами на вихід у плей-оф із групи Е. Проте Синьо-жовті можуть видати "матч року" та перемогти Бельгію, щоправда, для цього необхідно надійно зіграти в обороні та реалізувати свої моменти. Червоні Дияволи на цьому ЧЄ не виглядають непереможними — їм влаштували проблеми і словаки, і румуни. Перші навіть здобули три очки.

Матч Україна – Бельгія покажуть у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери не вірять в успіх Синьо-жовтих.

Відеоогляд матчу Румунія – Україна

Відеоогляд матчу Словаччина – Україна

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату Європи збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а у другому мінімально здолала Словаччину (2:1). У групі Е склалася унікальна ситуація, де всі 4 команди після 2 турів набрали по 3 очки. Положення Синьо-жовтих найгірше у квартеті, проте наша команда може вийти у 1/8 фіналу навіть у разі програшу.